Apple lança novo iPod Touch 2019

Sem ampla divulgação, o novo aparelho pode ser encontrado em publicação simples na página oficial da empresa da maça.

Preços

O modelo de 32 GB custará 199 dólares. Os de 128 GB serão vendidos por 299 dólares e o novo modelo de 256 GB custará 399 dólares, cerca de R$ 1,6 mil na cotação atual.

De acordo com a Apple, o iPod tem um novo chip A10 Fusion, que circula desde 2016 com o iPhone 7 e o 7 Plus.

Ele ainda suporta chamadas por meio do FaceTime. Ele aceita aplicativos de realidade aumentada e também aceitará todos os jogos da ‘Apple Arcade’, serviço de assinatura com mais de 100 títulos.

Como atualização, o iPod Touch 2019 tem uma melhor memória de armazenamento: até 256 GB. Essa combinação de fatores torna o processador duas vezes mais rápido que o antecessor.