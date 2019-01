App facilita pedidos de indenização do seguro DPVAT

A plataforma está disponível gratuitamente para Android e IOS para os pedidos de indenização por morte, invalidez permanente ou reembolso de despesas médicas, diretamente à empresa.

As seguradoras consorciadas e os corretores parceiros também poderão enviar os pedidos recebidos via aplicativo. O aplicativo está disponível para download na Apple Store e no Google Play, com o nome Seguro DPVAT. O acesso é gratuito.

O DPVAT oferece três tipos de coberturas: morte, R$ 13.500, invalidez permanente, até R$ 13.500, e reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada de saúde, até R$ 2.700. A proteção é assegurada por um período de até 3 anos a partir da data do acidente.