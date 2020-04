Após três anos, Sistema Cantareira volta a operar com normalidade

A recuperação do armazenamento dos reservatórios do Sistema Cantareira, causada pelas chuvas dos últimos meses, fez com que o Sistema Equivalente ultrapassasse os 60% de seu volume útil ao término deste mês. As represas Jacareí, Jaguari, Cachoeira e Atibainha estavam com 64,4% de seu volume útil em 31 de março. Segundo a Resolução Conjunta nº 925/2017, da ANA, Agência Nacional de Águas, e do Daee, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, a acumulação acima de 60% no fim de um mês permite que a operação do Sistema Cantareira aconteça na faixa Normal já no mês seguinte.

A captação de água do Sistema Cantareira pela Sabesp para abastecer cerca de 9 milhões de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo é condicionada ao nível de armazenamento de água do manancial ao término de cada mês.

A gestão do Sistema Cantareira é de responsabilidade da ANA e do DAEE. Apesar de o Sistema estar localizado integralmente em território paulista, recebe água de uma bacia hidrográfica de gestão federal: a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (bacias PCJ). A Agência Nacional de Águas e o Departamento de Águas e Energia Elétrica fazem o acompanhamento por meio dos dados de níveis da água, vazão e volume armazenado. Além disso, definem as normas e regras que determinam a operação do Sistema, que é formado por cinco reservatórios: Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro. Os quatro primeiros ficam nas bacias PCJ e o Paiva Castro está na bacia do Alto Tietê. Suas águas são conectadas por túneis subterrâneos e canais, formando o Sistema Equivalente do Cantareira com volume útil total de 981,56 bilhões de litros.

Crise hídrica

Em 2014 e 2015 as vazões afluentes ao Sistema Cantareira foram bem menores do que a média histórica, registradas desde 1930. Foram até mesmo abaixo do pior ano da série, que até então havia sido 1953. Em 2014, o manancial recebeu apenas 27% da média histórica das afluências. Já em 2015, o aporte de água foi de 53% da média. Com o agravamento dessa situação de seca, a ANA e o DAEE autorizaram o uso de uma parte da reserva técnica do Sistema, conhecida como “volume morto”, da ordem de 200 bilhões de litros de água localizados abaixo das estruturas normais de operação dos reservatórios e acessíveis apenas por bombeamento.