Após reclamações, aquecedor foi consertado e projeto retomado

A iniciativa consiste em ensinar crianças a nadar no centros esportivos da cidade, mas estava suspensa em razão de problemas nos equipamentos. A demora para uma solução, rendeu reclamações por parte de quem participava do projeto. “Uma pena, mas as aulas foram suspensas e quem já estava empenhado, teve de interromper as atividades”, declarou a mãe de um aluno.

Em busca de esclarecimentos, o prefeito foi procurado e informou que o projeto será iniciado novamente, pois os aquecedores foram consertados.