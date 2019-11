Após decisão do STF, juiz de Curitiba manda soltar Lula

Após decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, na noite de quinta-feira, 7, que mudou um entendimento de 2016 e decidiu que, segundo a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, o juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, aceitou nesta sexta-feira, 8, o pedido da defesa do ex-presidente do República Luiz Inácio Lula da Silva para que ele deixe a prisão.