Após 3 meses de coma mulher acorda e descobre que noivo já estava com outra

Foi o que aconteceu com Brie Duval, uma australiana que vive no Canadá, ela estava com amigos em uma construção e por um descuido sofreu uma queda, a moça caiu de cabeça e ficou em coma por 3 meses.

Brie teve que ser levada para um hospital da região de helicóptero, passou por longas horas de cirurgia e ficou internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Os médicos disseram aos pais da garota que ela tinha apenas 10% de chance de sobreviver. Mesmo assim eles pediram para que os equipamentos não fossem desligados.

Segundo a moça relatou ao jornal inglês “The Mirror”, a única pessoa que esteve do lado dela no hospital foi sua melhor amiga Sam, que fazia visitas aos finais de semana sempre acompanhada da mãe, Sandy.

“Sandy costumava vir me visitar todos os dias enquanto morava na cidade, ela se certificava de que eu tinha tudo o que precisava, pois não tinha minha mãe de verdade comigo. Ela ficava por horas, jogava jogos de tabuleiro e mantinha contato com minha mãe. Ela estava bem no meio disso”, contou ela ao periódico britânico.

Quando finalmente estava se recuperando pode usar o celular e a primeira coisa que fez foi ligar para o noivo, que não atendeu o telefone. Então ela resolveu tentar conversar por mensagens e recebeu a seguinte resposta: “Eu estou com ele, ele se mudou e agora vive comigo e com meu filho. Por favor, não o procure.”

“Voltando à vida normal, apenas tentando estabelecer qual é o meu novo normal – eu não conseguia engolir quando acordei, tive que tentar aprender a andar novamente, da cintura até os dedos dos pés, parecia que estava morta. Todos os meus músculos foram completamente perdidos enquanto eu estava deitada na cama”, contou.

*Com informações do G1, Instagram e The Mirror.

