Aplicativo “SOS Mulher”: vítimas podem pedir ajuda apertando apenas um botão

O aplicativo SOS Mulher possibilita que vítimas com medidas protetivas concedidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo possam solicitar ajuda apenas apertando um botão no celular. Termo de cooperação entre a Corte paulista e a Polícia Militar do Estado de São Paulo prevê o compartilhamento diário de dados de processos em que houve acolhimento de medida protetiva de urgência, buscando dar agilidade e efetividade à proteção à mulher em risco.