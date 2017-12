Aplicação de multas gera outras reclamações contra a zona azul

Depois de ficar suspensa por quase cinco meses e voltar a operar no final de junho deste ano, o sistema de zona azul em Caieiras, aceito por alguns e reprovado por outros, voltou a receber críticas no município.

São várias as reclamações e as mais citadas em telefonemas e emails encaminhados ao jornal Regional News remetem ao tempo de tolerância e a falta de agentes para vender o cartão.

Ademir Mancz foi um munícipe que enfrentou uma situação em frente a sua casa na Rua Irma Noemi. Segundo ele, após parar o veículo na faixa amarela, foi multado após três minutos, sendo que a tolerância é de dez minutos. “Não sei que critério utilizaram. A menos que o aparelho da agente seja interligado por GPS, que não deve ser o caso”, disse o cidadão, lembrando que a autuação também foi aplicada erroneamente. “O horário e a infração seria estacionar em guia rebaixada na frente da própria casa e a multa foi por falta de cartão rotativo. Isso mostra que os agentes não estão preparados para despenhar esse trabalho”, relatou Ademir.

O serviço atualmente prestado pela Transit Projetos e Serviços LTDA não deixa passar nem carro oficial, embora o critério adotado nesses casos parecem ser diferenciados. A reportagem flagrou no começo de agosto na Rua João Dártora um veículo da prefeitura com a notificação informando que o cartão de zona azul deveria ser providenciado para evitar as penalidades previstas na legislação de trânsito. Ao contrário do que ocorre em carros não oficiais que recebem diretamente a multa.

Outros casos já são encarados como abuso cometido por parte dos agentes. Foi o caso de Julio Berti que alega ter sido multado mesmo seu veículo tendo o cartão de zona azul. “Comprei o bilhete às 10 horas e fui autuado dentro do período permitido. A agente falou que não viu o papel e mandou eu correr atrás dos meus direitos, ou seja, a máfia da multa em Caieiras está a todo vapor e é implacável”, desabafou.

A falta de pessoas para vender o cartão também levou uma munícipe a se manifestar de forma irônica em rede social. Depois de esperar por mais de 15 minutos pela vendedora do bilhete, a cidadã fez um papel a próprio punho e deixou sobre o pára-brisa informando que estava no pronto-socorro.

Quem também enfrentou essa situação foi Helena Almeida que cobra melhor atendimento do serviço. “Por duas vezes tive de procurar por mais de dez minutos uma atendente para comprar o ticket”, falou.

Esclarecimento

Em busca de esclarecimentos, o jornal Regional News entrou em contato com a Transit. A empresa informou que sobre a tolerância o controle é feito por meio da emissão de um tíquete que marca a hora e minuto do início e fim dos dez minutos de tolerância regulamentados pela Lei Municipal. Sobre a falta de pessoas para vender o bilhete, explicou que mantém em média 15 funcionários operacionais, um administrativo e mais 15 pontos de venda no comércio da cidade, que seguem às determinações da prefeitura e são suficientes para atender os usuários.

A Transit também comunicou que nenhuma notificação é emitida pelos monitores, apenas um aviso de irregularidade, conforme procedimento operacional definido pela prefeitura no edital de licitação, que não gera nenhuma cobrança. A multa, segundo a empresa, somente são emitidas pelos agentes de trânsito. A concessionária também deixou claro que não há responsabilidade patrimonial de qualquer natureza por parte da empresa em casos de furto e danos.

Por fim, informou que nos próximos 45 dias a empresa, sob orientação e aprovação do Demutran, deverá implementar o uso de cartões pré pagos para os munícipes e também irá disponibilizar aplicativo de celular para pagamento da tarifa.

O Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rodrigo Nery, foi procurado e explicou que após a emissão do aviso de irregularidade pelo monitor da empresa, os agentes municipais de trânsito recebem a informação online, via equipamento coletor de dados, com sistema integrado entre a zona azul e software de digitalização de autos de infração, com a localização e características do veículo estacionado irregularmente. Ato contínuo deslocam-se até o veículo e, constatando a infração de trânsito, emitem multa. Existem em média dois agentes escalados para atender a área central da cidade, com foco especial na zona azul.