Aplausos para folhas de amora

Se a amora é uma fruta exótica, e as propriedades medicinais de suas folhas contra diversas doenças do organismo? O chá em forma de chá contém poderosos antioxidantes que ajudam a reverter os danos celulares causados pelos radicais livres, ajudam a combater doenças cardíacas, ajudam a fortalecer o sistema imunológico, previnem vírus e doenças infecciosas, normalizam a pressão arterial, melhoram as taxas de colesterol e tratam distúrbios que afetam o sistema urinário. trato e rins, liberando toxinas potencialmente nocivas.