Apae de Caieiras recebe doação de R$ 5 mil

A entrega do cheque ocorreu durante a comemoração do aniversário do estabelecimento que fica no bairro de Laranjeiras.

De acordo com a direção da Apae, o diretor financeiro da entidade, Alexandre Pastro, foi quem recebeu a doação durante a festa que contou com a presença de artistas do SBT. “Em nome de todos os nossos assistidos, familiares e da nossa diretoria da Apae, agradecemos a Lojas Club pela doação”.