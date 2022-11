Aos mestres com carinho

Uma ótima sacada destes grandes nomes da música paulistana e brasileira ao homenagear o Poetinha e o Criador do Samba Paulista.

Como se sabe o Demônios da Garoa, grupo mais longevo do Brasil, com quase 80 anos de carreira, deu voz às grandes canções escritas por Adoniran Barbosa. Por sua vez Toquinho, excelente cantor, compositor e instrumentista, foi parceiro de Vinicius de Moraes por mais de uma década. Juntos compuseram alguns dos maiores clássicos da música popular brasileira.

Vinícius faleceu em julho de 1980 e Adoniran em novembro de 1982. Mesmo com o passar do tempo suas canções e poesias continuam referência na cultura brasileira, conquistando fãs, corações e almas daqueles que apreciam boa música.

No repertório não devem faltar as imortais “Samba do Arnesto”, “Saudosa Maloca”, “Trem das Onze”, “Tarde em Itapoã”, “Aquarela”, “As Mariposas”, “Tiro ao Álvaro”, “Ói Nóis Aqui Trá Veiz”, “Vila Esperança” e “Vai no Bexiga pra Ver”. Uma noite inesquecível com estes ícones da música brasileira.

SERVIÇO

Toquinho e Demônios da Garoa

Show: De Adoniran a Vinícius

Dia: 11 de novembro – 22 horas

Onde: Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/toquinho-demonios-da-garoa/

