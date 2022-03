Ao combate com cravo- da-índia

Seu extrato elimina fungos e traças. Quando dissolvido em álcool pode ser usado como aromatizante ambiental e se misturado com água, funciona como antisséptico bucal e alivia as coceiras vaginais.

Já o óleo desta especiaria é indicado para unhas fracas, combatendo também micoses de unha, frieira e manchas brancas nas costas. A ‘tintura’ do cravo-da-índia traz outros benefícios, servindo para dor de dente, prisão de ventre, inflamação na garganta, no estômago e no aparelho digestivo.

O cravinho ajuda ainda no emagrecimento, acelerando o metabolismo, melhora as funções da tireoide, ajuda no controle do colesterol, fortalece o sistema imunológico e previne o envelhecimento precoce das células.

Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do cravo-da-índia para fins medicinais.