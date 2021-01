Anvisa aprova uso emergencial de vacina. Caieiras apresenta plano de imunização

Em Caieiras, a prefeitura anunciou em 15 de janeiro o Plano Municipal de Imunização da Covid-19. Ele segue as diretrizes do governo de São Paulo e tem início previsto para 25 de Janeiro, mas existe a possibilidade de antecipação. A aquisição das doses está sendo feita pelo Governo Federal e distribuída pelo estado de São Paulo aos municípios.

Cronograma

De acordo com o governo municipal, a primeira fase tem como objetivo vacinar 14.905 pessoas que serão divididas em cinco grupos. Os grupos serão imunizados um por vez, começando pelo grupo 1.

Grupo 1 – (2.449 pessoas) – 1ª Dose 25/01 – 2ª Dose 15/02

Trabalhadores da saúde, Indígenas e Quilombolas

Grupo 2 (2.167 pessoas) – 1ª Dose 08/02 – 2ª Dose 01/03

Idosos com 75 anos ou mais

Grupo 3 (2.166 pessoas) – 1ª Dose 15/02 – 2ª Dose 08/03

Idosos com idade entre 70 a 74 anos

Grupo 4 (3.249 pessoas) – 1ª Dose 22/02 – 2ª Dose 15/03

Idosos com idade entre 65 a 69 anos

Grupo 5 (4.477 pessoas) – 1ª Dose 01/03 – 2ª Dose 22/03

Idosos com idade entre 60 a 64 anos

Como acontecerá a vacinação

A primeira fase será por demanda espontânea em todas as unidades básicas de saúde (UBS) seguindo as respectivas datas da primeira e da segunda dose, respeitado o intervalo de três semanas entre as doses.

Todas as unidades de saúde funcionarão com horário estendido de segunda a sábado das 7h às 18h, e também será realizado o drive-thru no centro cultural de segunda a sexta das 17h às 22h e aos sábados das 8h às 16h.

*Para os profissionais de saúde haverá espaço exclusivo aos que comparecerem sem transporte.

*A vacinação da unidade de saúde da Calcárea será realizado apenas em um fim de semana devido à localização geográfica.

Unidades básicas de saúde que contam com sala de vacina:

* UBS Nova Era

*CIAS Centro Integrado de Atendimento à Saúde

*UBS Laranjeiras

*UBS Pinheiros

*UBS Rosina

*UBS Morro grande

*UBS Marcelino

– As unidades de saúde sem sala de imunização terão a vacina disponibilizada na própria unidade através de agendamento seguindo o horário estabelecido para atendimento das 7h às 18h.

– Pessoas acamadas já inscritas no SAD serão vacinadas pela equipe na residência. Os casos não vinculados ao serviço de atendimento domiciliar, deverão realizar o pré-cadastro através do portal da prefeitura www.caieiras.sp.gov.br, para que a vacinação seja realizada pela equipe volante.

– Os idosos das ILPIs serão vacinados inloco pela equipe do SAD.

Protocolos mantidos

Mesmo quem receber a vacina precisa manter o protocolo de segurança, com máscara, uso de álcool em gel e distanciamento social.

Documentos para a vacinação

Profissionais da saúde: Documento do conselho de classe ou documento que comprove a atividade ligada a área da saúde (CRM, Coren, CRF, Carteira de trabalho, Holerite, entre outros), acompanhado de documento com foto como o RG ou CNH.

Idosos: Portar documento de identidade com foto (RG ou CNH).

Caieiras tem 30 mil seringas e agulhas disponíveis em estoque. O governo do Estado de São Paulo garantiu o envio de insumos aos municípios para garantir a vacinação e o abastecimento do estoque.