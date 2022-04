Anvisa aprova uso do remédio Paxlovid para combater a Covid-19

O órgão recebeu o pedido para registro emergencial em 15 de fevereiro, e a Diretoria Colegiada do Órgão decidiu aprová-lo em reunião nesta quarta, 30, após o processo de análise.

O Paxlovid já foi aprovado para uso emergencial nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na China, na Austrália, no Japão, no Reino Unido e no México. O remédio consiste de dois componetes (nirmatrelvir e ritonavir) que ministrados juntos eles bloqueiam a replicação do coronavírus no organismo.

Estudos indicam que a droga reduz em 89% o risco de hospitalização ou morte em adultos vulneráveis. Contudo, especialistas ressaltam que a melhor estratégia de combate à Covid-19 continua sendo a vacinação em massa.