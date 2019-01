Anúncio de emprego via WhatsApp é mais um golpe para roubar dados

Um deles foi percebido nesse início de ano quando muitas pessoas estão procurando emprego. Aproveitando esse momento, cibercriminosos estão enviando pelo aplicativo links falsos de anúncios de vagas.

Um desses links falso circula em conversas e grupos do Whats com o anúncio para trabalhar no SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. De acordo com a ESET, empresa especializada em segurança digital, cerca de 6 mil pessoas caíram no golpe.

Atrativo, o texto afirma que é para início imediato e a remuneração inicial da vaga seria de até R$ 3.438,21. Para participar do processo seletivo, a pessoa deve clicar no link recebido junto com a mensagem.

Porém, ao clicar no endereço, o usuário é encaminhado para uma página falsa para informar alguns dados pessoais. Ao final do cadastro, a pessoa deve encaminhar a mensagem para outros 10 usuários e então ter o direito de encaminha o currículo.

Na tentativa de dar mais credibilidade ao golpe uma imagem que simula comentários de usuários nas redes sociais é exibida. Segundo a montagem, um post sobre a vaga teria recebido mais de 52 mil comentários.