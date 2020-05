Antecipação de feriado em SP foi aprovado pela Assembleia Legislativa

O projeto foi aprovado por volta das 3h30 com a maioria de 47 votos favoráveis, e 5 contra. Para vigorar, o projeto deve ser sancionado pelo governador. Por se tratar de um pedido do próprio Doria, isso deve ocorrer ainda no dia de hoje.

A sanção deve ser publicada em edição extraordinária do Diário Oficial no sábado, 23.