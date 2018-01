ANS amplia a cobertura dos planos de saúde

Entre as novidades está a inclusão de medicamento para a esclerose múltipla. Além disso, foram acrescentados remédios para tratamento de cânceres de pulmão, pele, próstata, tumores neuroendócrinos, mielofiborese e leucemia.

Já entre os procedimentos médicos, os planos serão obrigados a oferecer quimioterapia com antiangiogênico e tomografia de coerência óptica para tratamento do edema macular secundário, retinopatia diabética, oclusão de veia central da retina e oclusão de ramo de veia central da retina, assim como radiação para tratamento do ceratocone.

A mudança ainda inclui ainda cirurgia laparoscópica para tratamento de câncer de ovário; cirurgia laparoscópica para restaurar o suporte pélvico; cirurgia laparoscópica para desobstrução das tubas uterinas; cirurgia laparoscópica para restaurar a permeabilidade das rubas uterinas; endoscopia para tratamento do refluxo vesicoureteral, doença relacionada às infecções urinárias em crianças, e terapia imunoprofilática contra o vírus sincicial respiratório.

Todos os clientes de planos de saúde que têm contratos desde de 1999 têm direito à cobertura prevista na nova lista. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras que não cumprirem a regra estão sujeitas a multa de R$ 80 mil, a cada recusa de atendimento.