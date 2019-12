Ano Novo merece roupa com ar de nova

Com a grana curta, improvisar por ser a solução. O estilo pode ser mantido sem gastar. É o que garante Danielle Kono, consultora de estilo.

Segundo ela, a máxima ‘ano novo, roupa nova’ não cabe mais no atual cenário econômico e social. Para uma boa escolha, Kono sugere que o primeiro passo seja definir onde será a comemoração e qual a cor que deseja vestir.

Confira dicas uteis:

Na praia

Invista em sandálias rasteiras. Os modelos com amarração no tornozelo em cores cintilantes, como prata e dourado estão em alta. Os vestidos de tricô também são boas opções, mas quem não tem a peça no armário pode usar um de algodão, que é leve, confortável e nunca sai de moda. Para dar um toque mais elaborado, basta abusar dos acessórios.

Festa fechada

Se a comemoração for em um salão ou casa noturna, os saltos estão liberados. “Sandálias com salto bloco em cores cintilantes estão na moda e podem ser usadas com vestidos longos, peças de renda, blusas com manga bufante ou saias de paetê. As cores dourada, prata e rose estão em evidência”, enumera a consultora de estilo. Em locais fechados e durante a noite, o brilho é permitido e a maquiagem pode ser mais ousada.

Na casa de amigos ou familiares

O ideal é adotar um estilo mais casual. Um salto ou mule podem cair bem, dependendo do estilo da roupa. “A minha aposta para incrementar o visual, sem fugir do estilo cool, é a terceira peça, um maxi colete, por exemplo, que ajuda a valorizar o look”, orienta a profissional. Shorts de algodão, modelo clochard ou de cintura alta também são boas opções. Vestidos curtos ou na altura do joelho sem manga ou de manga curta, segundo ela, garantem o conforto em uma produção bacana.