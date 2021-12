Aniversário de Caieiras, todo ano é especial

Graças à tradição e compromisso que o jornal Regional News assumiu em continuar na busca por informações, a cada aniversário os instantes de honra e brandura alcançam aqueles que fazem questão de manter viva a história desprezada por tantos, incluindo autoridades que se instalaram nessa cidade, sem quaisquer preocupações com a identidade do município, até porque não têm quaisquer vínculos com essas terras.

Dessa forma, anualmente, esta edição especial traz um conteúdo que agrega conhecimento aos que estão chegando, aos que ainda vão chegar e todos quantos queiram acesso a uma narrativa verdadeira e consistente, trabalhada e pesquisada com responsabilidade. Isso tudo em meio as muitas dificuldades em conseguir patrocínio, que possibilitem que esse trabalho não morra.

Mais uma vez edição especial está nas ruas emocionando muitos com detalhes de vidas responsáveis pela manutenção da memória da cidade que completa 63 anos de emancipação político-administrativa.

Apesar de tudo, parceiros comerciais e amigos que valorizam o trabalho do Regional News, fazem questão de estar presente com um espaço identificando sua empresa, sua marca e, em alguns casos, a tradição familiar. A eles, nosso muito obrigado, e que esse trabalho, feito com muito carinho, possa promover sensações e matar saudades de um tempo que não volta mais.

O momento é de festa e de celebração. Caieiras está comemorando 63 anos de história e, apesar de ser jovem, mostra diferenças imponentes desde sua emancipação até os dias atuais.