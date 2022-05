Anitta vira sócia de empresa que produz carne feita de plantas

“Realize seu desejo e coma um hambúrguer suculento ou até mesmo um burrito cheio de frango – feitos 100% de plantas. Todos os ingredientes são naturais, não transgênicos e com muito sabor”, diz o sobre da empresa.

Fazenda Futuro

A relação de Anitta com a Fazenda Futuro já tem um tempo. A cantora pediu hambúrgueres à base de plantas em uma festa de aniversário, gostou dos produtos da marca e passou a acompanhar o setor e a empresa.

“Nada é mais delicioso do que ingredientes saudáveis e puros. Ao invés de apenas misturar todos eles, levamos cada um até sua máxima profundidade de sabor. Nossa receita secreta? Atenção ao equilíbrio de tempo, ordem e temperatura perfeitos. É como a diferença entre o molho de tomate em frasco e uma bolonhesa que está fervilhando no fogão há horas. Somos obcecados pelo sabor, com orgulho — e você também será, quando estiver procurando por momentos como esses”, informa a Fazenda Futuro.

Carne feita de plantas

“Ninguém precisa de outro discurso vazio sobre salvar o planeta quando não há nada acontecendo efetivamente, certo? Nós nunca desperdiçaríamos seu tempo – estamos muito ocupados agindo, pesquisando e transformando sistemas alimentares, uma refeição de vegetais por vez. Quando compartilhamos nossos objetivos de um planeta próspero e uma população favorável ao consumo de plantas, temos do que nos orgulhar. Entre no futuro conosco”, declara a empresa.

Anitta como sócia

Segundo a Exame, anitta vai participar da gestão do negócio, atuar em projetos de inovação e ajudar a marca a difundir o consumo de carne feita de plantas no Brasil e no exterior. “Decidi ser sócia da Fazenda Futuro principalmente por acreditar que a tecnologia de alimentos veio para ficar. Comer bem pode ser saboroso, nutritivo e fazer bem para o meio ambiente”, disse a artista, por e-mail.

*Com informações da Fazenda Futuro e Exame.

