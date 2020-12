Angel B conquistando os gringos

Residindo há quase uma década em Los Angeles, Estados Unidos, Angel B, também dançarina e coreógrafa, trabalhou ao lado de artistas renomados em nosso país antes de mudar pra Terra do Tio Sam. Dentre eles, Cabal, Wanessa, Rodriguinho, Ivete Sangalo e Negra Li. Aliás, a cantora é muito grata à Negra Li de quem se tornou amiga.

“Tive uma amizade muito legal com ela. Me ensinou muito e me deu muitas oportunidades como coreógrafa e dançarina. Já nos Estados Unidos tive contato maior com Becky G, Wiz Khalifa, Jacob Latimore e Snoop Dogg”, diz.

Os clipes da paulistana são sensuais, com ótimas coreografias, e a sonoridade que vai do hip-hop ao R&B e muitas pitadas de música caribenha. Tudo isso pode ser conferido no mais recente registro “videoclípico”, lançado em outubro. “Our Last” já conta centenas de views no Youtube e trouxe a presença do cantor/produtor americano October London. “Esta colaboração com October London surgiu em uma das turnês com Snoop Dogg. October estava assinado com Snoop, além de estar se apresentando nos shows também. Recebi a canção dos produtores TheOps e mostrei pro October. Ele se amarrou e escreveu o refrão e o restante da música foi escrita pela compositora Toccara Lanett”, conclui Angel B.

Para ouvir “Our Last”