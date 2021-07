Aneurose lança álbum moldado na fúria

Como o titulo entrega o disco é raivoso, moldado na fúria, trazendo seis faixas arrasa-quarteirão, quatro delas (“Sinner”, “Thats It”, “Self Steam” e “Firemaker”), em inglês. Duas são em português, “Coolzão” e “Ruptura”, sendo essa última a única gravada durante o período de isolamento social. Segundo o guitarrista Raphael Wagner a faixa fala da atual situação da pandemia no país, apresentando elementos e ritmos brasileiros.

“O groove de bateria de “Ruptura” também é muito comum no funk, a única diferença é que os DJs usam sons eletrônicos, atabaques, beat box etc. Adicionamos o beat e caiu como uma luva na introdução, trazendo todo um sentido para a música”, diz Wagner. “Ruptura” também critica ferozmente o despreparado presidente da república e toda sua equipe incompetente no tocante à crise sanitária.

“O governo atual nega a pandemia. Com isso, não assume as responsabilidades com tudo que está acontecendo em todos os aspectos de um governo. É um desabafo em nome de toda uma sociedade que está cansada com desgoverno do nosso país”, atesta o também guitarrista Sávio Chaves. Completam a banda Wallace Almeida (voz), Sthefano Dias (baixo/voz) e Kiko Ciociolla (bateria).

A atual formação está junta desde 2015 sendo que cada integrante tem liberdade e autonomia de compor e fazer os arranjos que quiser. Liberdade de criação que transformou a Aneurose numa usina sonora com quase vinte anos em prol do nosso metal.