Android 10 agora com 50 novos recursos

A versão final chega para substituir o Android 9.0 (Pie) em smartphones compatíveis. O download foi disponibilizado, inicialmente, para usuários do Google Pixel, linha de celulares da própria empresa, e deve chegar a dispositivos de marcas como Samsung, Motorola e demais celulares tablets nos próximos meses.

São muitas novidades e 50 novos recursos, com diversas alterações centradas em privacidade e segurança, como maior controle parental, permitindo mostrar os downloads que crianças fazem de aplicativos e o tempo gasto em cada um deles. Outra função permitirá legendar automaticamente todo tipo de vídeo e áudio, inclusive os feitos pelos usuários.

Nada de Q

Além de confirmar novidades na identidade visual da plataforma, a Google também definiu que a versão, antes chamada extraoficialmente de Android Q, foi batizada como Android 10.

Essa decisão significa a quebra de uma tradição: desde o lançamento do Android 1.5 (Cupcake), a empresa batiza as atualizações com o nome de alguma sobremesa.

Cá entre nós, era mesmo difícil escolher algum alimento que começasse com a letra Q, mas a Google tem outros motivos para adotar o numeral, afinal essa é uma edição comemorativa do sistema e marca a adoção de outras novidades e uma nova fase do ecossistema da marca.

De acordo com a Google, os nomes de sobremesas também causavam confusão em alguns usuários, já que não há um indicativo de evolução entre eles, por isso veio a decisão de adotar algo mais sóbrio. E simplificar é a palavra-chave aqui: até mesmo a logo foi reformulada, ganhando um aspecto mais minimalista e uma fonte moderna, sem deixar o famoso robozinho de lado.

A cor do texto passou a ser preta e toda a imagem fortalece o contraste entre tons, facilitando a leitura e identificação da marca até de longe ou por pessoas com dificuldades de visão.

Tudo novo

Como já esperado, o Android 10 vai aparecer primeiro nos dispositivos da família Pixel e em smartphones que fazem parte do programa Android One.

Entre as novidades há novos controles de gestos, aprimoramentos no Bem-Estar Digital, modo noturno e redesign de vários aspectos da interface. Na lista abaixo você vai conferir algumas das adições anunciadas no Google I/O 2019.

Smart Reply

O tão desejado Modo Noturno, ou Escuro, estará disponível. Ele chega para facilitar a comunicação em dispositivos com Android 10. Para isso, a Google trará o recurso Smart Reply, que sugerirá respostas mais comuns e até ações, como acesso a alguns aplicativos específicos, sempre que uma mensagem de texto for recebida em qualquer app com essa função. Por exemplo: se alguém enviar um endereço para você, via WhatsApp ou Telegram, o sistema indicará uma resposta automática, como “obrigado”, e dará a possibilidade de abrir aquela localização no Google Maps.

Modo Noturno

O tão desejado Modo Noturno, ou Escuro, estará disponível. Com um botão de acesso fácil, é possível escurecer o sistema operacional para que fique menos incômodo para os olhos e ainda economize uma grande quantidade de bateria. A ferramenta era muito aguardada pelos usuários e ajuda muito na utilização do aparelho em ambientes escuros.

Segurança e privacidade

Muito criticada desde o lançamento da primeira versão, a segurança e privacidade foram aprimorados. Esse aliás, foi um dos focos principais da Google na nova versão do Android, que conta agora com quase 50 novos recursos nessa categoria no OS 10. Haverá uma seção específica de privacidade nas configurações dos dispositivos, em que as opções mais importantes poderão ser encontradas mais facilmente.

A nova parte de localização também permitirá que o usuário tenha mais controle sobre quais aplicativos podem ter acesso a dados de posicionamento do aparelho, inclusive sendo possível permitir que apps apenas conheçam essa informação enquanto estiverem sendo usados. Além disso, o Android 10 sempre lembrará ao usuário quais serviços estão acessando dados sobre a localização.

Para fazer com que as atualizações de segurança cheguem o mais rápido possível aos smartphones, os updates mais importantes serão feitos no background, de maneira parecida com o que acontece com os aplicativos, sem a necessidade de esperar uma grande atualização do sistema.

Como atualizar o Android

Se você é daqueles que não aguentam esperar até que seja avisado sobre a disponibilidade de atualização, segue um passo a passo de como fazer para saber se já este disponível para seu celular. As orientações servem para a maiorias dos aparelhos do sistema:

Entre nas Configurações;

Role a tela para baixo e toque em Atualização de software;

Toque em Baixar atualizações manualmente;

Aguarde até que o celular consulte se há alguma atualização;

Caso positivo, toque em Baixar ou Atualizar;

Caso negativo, deve aparecer um aviso de “As últimas atualizações já foram instaladas”.

Celulares que receberão o novo Android

A lista abaixo mostra quais smartphones irão receber a nova versão do Android. Tem gente, aliás, já descontente com a divulgação inicial que deixa de fora, por exemplo, o Samsung S8. Diferente do iOS, que é distribuído de forma unitária, o update para a nova versão do sistema operacional aberto depende de cada fabricante.

Apesar da fragmentação, as principais companhias do mercado mobile já confirmaram que trarão o OS para seus dispositivos e nomes como Nokia e Huawei até liberaram uma lista com todos os modelos que terão o Android 10.

Confira abaixo quais celulares já possuem a atualização para o Android 10 confirmada e o status de cada uma das principais fabricantes quanto a chegada do OS em seus dispositivos:

Essential

Essencial PH-1

O único celular da fabricante já está recebendo a atualização.

Google

Google Pixel, Google Pixel XL

Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL

Honor

Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20 Lite, Honor View 20 (V20)

Honor 10, Honor 10 Lite, Honor View 10 Lite (8X)

Honor View 10

Honor 9X, Honor 9X Pro

Honor Play

Honor Magic 2

Honor 8A

A submarca da Huawei já liberou uma lista de aparelhos que receberão o Android 10. A empresa promete começar as atualizações pelos celulares da linhas Honor 20 e View 20.

Huawei

Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite

Huawei P Smart (2019), Huawei P Smart Plus (2019), Huawei P Smart Z

Huawei P20, Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate 20 RS Porsche Design

A segunda maior fabricante de smartphones do mundo também já liberou uma lista de celulares que vão receber o update. A tendência é que os aparelhos Mate 30 também cheguem com o OS, se as tensões diplomáticas permitirem.

Nokia

Entre setembro e dezembro de 2019: Nokia 7.1, Nokia 8.1, Nokia 9 PureView

Início de 2020: Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus

Janeiro e fevereiro de 2020: Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2

Fevereiro a março de 2020: Nokia 1 Plus, Nokia 5.1 Plus, Nokia 8 Sirocco

Segundo semestre de 2020: Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1, Nokia 1

A HMD Global, firma chinesa por trás das operações mobile da marca finlandesa, pretende ser uma das primeiras a trazer o Android 10 ao mercado. A firma não só lançou uma lista de aparelhos confirmados, mas também deu uma janela de lançamento para a atualização.

OnePlus

OnePlus 7, OnePlus 7 Pro

OnePlus 6T

OnePlus 5, OnePlus 5T

A empresa chinesa colocou vários de seus smartphones no beta do Android 10 e deu indícios de que deve lançar o update em breve para os modelos OnePlus 7 e 7 Pro.

LG

LG G8 ThinQ

LG G8s ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V50 ThinQ 5G

A LG não deu previsões sobre o update para o Android 10, mas o modelo G8 ThinQ apareceu no beta do sistema operacional e já tem a atualização confirmada.

ASUS

Asus ZenFone 5Z

ASUS Zenfone 6

A fabricante não confirmou a data de chegada do Android 10 para seus aparelhos mais recentes, mas tanto o Zenfone 5Z quanto o Zenfone 6 estavam no programa beta do OS. Logo, ambos já têm o update confirmado.

Oppo

Oppo Reno

Oppo Reno 10x Zoom

Realme 3 Pro

A companhia chinesa que figura entre as cinco maiores fabricantes do mundo não comentou sobre as atualizações, mas confirmou a chegada do OS nos celulares que fizeram parte do beta do Android 10. Uma data de lançamento para o OS nos aparelhos, porém, ainda não foi divulgada.

Samsung

Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy Note 9

A sul-coreana não comentou sobre a atualização, mas, como de costume, podemos esperar a chegada do sistema nos modelos de alto desempenho deste ano. A tendência é que os dispositivos da linha Galaxy A mais recentes também recebam o update, bem como aparelhos das séries Note e S do ano passado.

Sony

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact, Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus

Sony Xperia 1

A companhia japonesa não deu detalhes oficiais sobre o assunto, mas seu topo de linha, o XZ3, estava no beta do Android 10. Apesar de a fabricante não ter confirmado, a tendência é que modelos anteriores da linha também recebam o update.

Vivo

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

A companhia chinesa ainda não divulgou uma lista com aparelhos que serão atualizados, mas três modelos estavam presentes no beta do Android 10.

Xiaomi

Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 3 5G

Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Redmi K20, Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A3

Pocophone F1

Redmi 7

Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro

A fabricante já começou a liberar o Android 10 para o Redmi K20 Pro. A Xiaomi também já confirmou que vai lançar o update para os seus principais dispositivos high-end atuais, bem como os membros da linha Mi A2 e A3, que fazem parte do programa Android One.

Motorola

Motorola One, Motorola One Power, Motorola One Vision, Motorola One Action

Motorola Moto G7, Motorola Moto G7 Play, Motorola Moto G7 Plus, Motorola Moto G7 Power

Motorola Moto Z3, Motorola Moto Z3 Play

Popular no Brasil, a Motorola não lançou uma lista de aparelhos confirmados com o Android 10. Ainda assim, se a firma seguir os seus padrões, podemos esperar que os modelos com Android One e celulares topo de linha recebam o update futuramente.