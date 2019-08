André Massa em curta temporada no Teatro Viradalata

Escrito pelo próprio André Massa os roteiros são leves, sem ultrapassar limites sociais, crenças religiosas nem utilizar palavrões ou ofensas. São muitos pontos altos com imitações de cantores e celebridades, se conectando com a plateia, abordando cenas e situações hilárias do dia a dia.

“Quero levar para o palco interpretação, imitação, música, dança e um humor físico”, diz André Massa.

Entre tantas momentos legais do show estão as imitações de Aracy da Top Therm, Luan Santana, Maria Bethânia, Netinho de Paula, Tim Maia, Pablo Vittar e Alcione. O humorista escolhe os artistas a serem imitados a partir do gosto pessoal, o que estão em sua playlist, com grande apelo popular.

Para a turnê deste ano André Massa traz uma boa novidade que é o Gospelzão 2000. Nesta esquete o artista dá uma nova roupagem às letras de funk carioca transformando-as em música gospel, adequando-as a temas de diferentes religiões.

De forma divertida André Massa unifica as diferentes crenças, sem discriminar nem propagando preconceitos.

“Passo por temas delicados de uma maneira palatável e que agrada as pessoas, que acreditam ou não nas crenças que estão sendo abordadas”, conclui André Massa.

“Comediologia” fica em cartaz até 28 de setembro, somente aos sábados. Confira o serviço.

Serviço

Comediologia com André Massa

Temporada: 10 de agosto a 28 de setembro, sábados, às 21h30

Classificação: 12 anos.

Duração: 70 minutos.

Capacidade: 270 lugares.

Ingressos: R$50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Teatro Viradalata

Rua Apinajés, 1387 – Perdizes

São Paulo

Informações: (11) 3868-2535

Ingressos na bilheteria ou site: https://www.sympla.com.br/