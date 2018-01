Andamos no HB20X, o aventureiro ‘queridinho’ da Hyundai

Avaliação

Nós andamos no HB20x da Hyundai e adoramos.

O novo câmbio de 6 marchas, muito mais rápido e econômico leva o carro a outro patamar. O acabamento interno é lindo e os bancos em couro marrom são sensacionais.

Além de veloz e econômico, chama atenção por onde passa com seus novos faróis. É o carro ‘cross’ mais bonito da categoria.

Ficamos impressionados com a boa dirigibilidade e com a direção elétrica que é precisa. Dentre os carros que testamos, na faixa de preço, é o que mais desenvolve em relação aos demais 1.6.

O número de porta trecos e acomodações de copos e garrafas também agradam. Porta-luvas com espaço razoável e iluminado ajuda no transporte de objetos. O porta-malas com espaço satisfatório e iluminado garantem o armazenamento de bastante componentes.

A altura do solo faz dele um mini SUV. Embora tenha muitos diferenciais, o valor da versão topo é salgada. Cerca de R$ 70.860.

Versões e preços

Hyundai HB20X Style 1.6: R$ 62.260

Hyundai HB20X Style 1.6 AT: R$ 66.760

Hyundai HB20X Premium 1.6 AT: R$ 70.860

Diferenciais

Com o visual ainda sendo o ponto forte do carro, o HB20X 2018 continua a configurar como o aventureiro hatch de enorme sucesso da Hyundai.

Aliado a esse ponto forte, aparece também a motorização que se destaca frente a concorrência.

Com linhas mais ousadas da categoria de hatches de entrada, o arrojamento do carro base conta com pontos para poder adicionar características mais robustas sem que o carro perca suas linhas singulares de personalidade.

Além de ter um estilo primoroso, com detalhes em preto brilhante e retro iluminação, o novo ar-condicionado automático digital controla a temperatura ao toque de um botão e possui termômetro da temperatura exterior.

Potência para ninguém botar defeito

Com um motor 1.6 capaz de produzir até 128 cavalos de potência, e 16,5 kgfm de torque, o HB20X tem sob o capô uma mecânica de destaque.

Toda essa eficácia é possível devido o bloco e cabeçote de alumínio com tecnologias modernas como comando de válvulas variável CVVT, duplo comando de válvulas DOHC e 4 válvulas por cilindro. A inovação permite excelência potência com um baixo consumo de combustível, reconhecido como nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular.

Novidades na transmissão

Com opção de trocas manuais pela alavanca, a nova transmissão automática de 6 marchas representa uma evolução importante de dirigibilidade e prazer de condução. As trocas de marcha são extremamente suaves e precisas, imperceptíveis na grande maioria das situações. O nível de ruído na cabine e o consumo de combustível são reduzidos em todas as situações de uso, mas especialmente em altas velocidades, quando a 6ª marcha funciona como sobremarcha.

Multimídia refinada e elegante

O blueMedia® agora aparece como item de série na versão topo. Ele possui estilo refinado e elegante, se integrando perfeitamente ao painel do HB20X com uma tela de 7 polegadas e ainda oferece funções necessárias para os motoristas de hoje em dia, como conexão Bluetooth®, entradas USB e auxiliar e comandos no volante.

A nova central multimídia é compativel com os sistemas Apple CarPlay®, Google Android Auto® e com a aplicativo de espelhamento OnCar®, permitindo acessar o conteúdo de smartphones Android® e iOS® diretamente na tela touchscreen do HB20.

Garantia de fábrica continua de 5 anos

A garantia de fábrica Hyundai continua sendo de 5 anos sem limite de quilometragem. As revisões são a cada 10.000 km ou 1 ano e possuem preço fixo. O HB20X possui uma das revisões mais baratas do segmento.