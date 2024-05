Ana Gabriel no Brasil

Foto: Divulgação

No próximo dia 25 de maio o Tokio Marine Hall recebe a mexicana Ana Gabriel, ícone da música latina. Idolatrada mundo afora a cantora, compositora e produtora percorre a América do Sul com a turnê “Um Deseo Mas” marcando quarenta e sete anos de carreira dedicados aos boleros, rancheras e pop latino.

Gabriel faz na casa da zona sul paulistana seu único show no Brasil com um apanhado dos mais de 30 álbuns gravados, totalizando aproximadamente 40 milhões de cópias vendidas. Aliás os números da cantora são impressionantes: posicionou vinte de suas canções no Top 10 da parada Hot Latin Songs, da Billboard, sendo que seis delas foram primeiro lugar.

Indicada aos mais importantes prêmios da música como Grammy Awards, Grammy Latino e Lo Nuestros a mexicana conhecida como “La Luna de América” canta os sucessos “Quien como tú”, “Ay amor”, “Luna”, “Simply Amigos” e “Here I am”, entre outros.

SERVIÇO

Ana Gabriel – Tour Um Deseo Mas

Dia 25 de maio – 22 horas

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 180,00

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – SP

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/ana-gabriel/