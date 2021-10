Ana Carolina no Tom Brasil

De voz marcante e timbre forte Ana Carolina possui extensa discografia tendo lançado 12 álbuns, seis DVDs que ao todo já venderam mais de cinco milhões de cópias. Premiações também são comuns para a mineira tendo já ganhado sete vezes o Prêmio Multishow de Música Brasileira, três vezes o Troféu Imprensa e uma vez o Prêmio TIM de Música.

As composições da artista já foram gravadas por nomes importantes como Maria Bethânia, Gal Costa, John Legend, Esperanza Spalding, Chiara Civello, Jorge Vercillo, Mart’nália, Zizi e Luiza Possi, Pedro Camargo Mariano, Preta Gil, Seu Jorge, Luiz Melodia, Gilberto Gil e Guinga.

Para este show a cantora será acompanhada por uma dupla de respeito formada por Thiago Anthony (teclado/programações/violão/pandeiro) e Leo Reis (bateria/pad eletrônico/pandeiro/violão). No repertório estão “Garganta”, “Elevador”, “Quem de Nós Dois”, “Pra Rua Me Levar”, “É Isso Aí”, “Rosas”, entre outros, além de “Não Tem no Mapa”, do último álbum “Fogueira em Alto Mar”.

Lembrando que o Tom Brasil segue todos os protocolos sanitários com aferição de temperatura, uso de máscara, distanciamento físico, redução de público e álcool em gel disponível para a plateia. Um show imperdível deste grande nome da música brasileira.

Serviço

Ana Carolina

Dia: 06 de novembro – 22 horas

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 64,50

Inf: www.https://www.grupotombrasil.com.br/anacarolina/