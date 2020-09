Ampliação da validade da CNH foi aprovada pelo Senado

O Projeto de Lei 3.267/2019 que estabelece várias alterações no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, foi aprovado pelo Plenário do Senado na quinta-feira, 3. Foram 46 votos a favor e 21 contrários, além de uma abstenção. De iniciativa do Poder Executivo, a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados no final de junho. Como foi modificado no Senado, o projeto retorna para nova votação na Câmara.