Amla por dentro e por fora

Devido sua ação antioxidante, combate os radicais livres, retardando o processo de degeneração do tecido celular. Também diminui os níveis do colesterol ruim, o LDL, triglicérides e açúcar no sangue.

A erva é indicada em casos de inflamação na garganta, cólica menstruais e sob a forma de cataplasma elimina as dores da enxaqueca. Melhora a função hepática e fortalece dentes e ossos por absorver o cálcio no organismo.

É contraindicada para gestantes e lactantes e em pessoas com disenteria e diarreia. Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da amla para fins medicinais.