Amigos para sempre

Foto: Divulgação

Exposição interativa em São Paulo marca os 30 anos da série Friends

A partir desta quinta-feira, 28, o Shopping Cidade de São Paulo recebe a exposição interativa “The Friends Experience: The One in São Paulo”. Evento muito especial marcando os 30 anos da estreia de “Friends”, famosa sitcom americana criada por David Crane e Marta Kauffman e que nos Estados Unidos teve 10 temporadas entre setembro de 1994 e maio de 2004. A série mostrava o cotidiano de seis amigos que viviam no bairro de Greenwich Village, em Manhatan, na cidade de Nova York.

No total foram 236 episódios nos quais acompanhamos os encontros, desencontros, dramas pessoais e muito humor com Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Monica Geller (Courteney Cox), Rachel Green (Jennifer Aniston), Ross Geller (David Schiwimmer) e Chandlr Bing (Mattew Perry).

Uma das sitcoms mais aclamadas da TV americana, “Friends” recebeu inúmeras premiações, entre elas, seis Prêmios Emmy, incluindo um na categoria Primetime para Melhor Série de Comédia, um Globo de Ouro, dois SAG Awards e 56 outros prêmios, além de 152 outras nomeações. Em 2002 ficou na 21ª posição entre os 50 melhores programas de televisão de todos os tempos, segundo a revista TV Guide.

O episódio final da série foi visto por 52,5 milhões de espectadores nos Estados Unidos, figurando entre os mais assistidos da história da TV americana.

“The Friends Experience: The One in São Paulo leva para a região central da capital cenários, adereços e objetos de decoração da sitcom nos quais o público poderá interagir e se sentir um verdadeiro “friend”. Será possível colocar os pés para o alto na sala de estar de Joey e Chandler, visitar a cozinha de Monica e Rachel, além de dançar em frente a fonte.

A exposição fica no Shopping Cidade de São Paulo até fevereiro de 2025 com ingressos a partir de R$ 39,90.

SERVIÇO

De 28 de Novembro a 23 de Fevereiro

Horários: Das 11h às 21h, entradas disponíveis a cada 15 minutos

Shopping Cidade São Paulo 4º andar – Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo – SP

Livre para todas as idades. Os participantes com 12 anos ou menos devem estar acompanhados por um adulto com pelo menos 18 anos de idade. Crianças de 3 anos ou menos não precisam de ingresso quando acompanhadas por um dos pais ou responsável

Acessibilidade: a experiência é totalmente acessível para participantes com diversas deficiências e neurodiversidades

Inf: https://saopaulo.friendstheexperience.com/