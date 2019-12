Amendoim, o amigo do coração

Por conter ácidos graxos monoinsaturados em sua composição, ajuda na redução do mau colesterol, previne doenças coronárias e melhora o perfil lipídico no sangue. O amendoim também é rico em antioxidante, como o ácido oleico, que ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo e restringir o desenvolvimento da placa e a acumulação de gordura nas paredes das artérias. Ainda ajuda na prevenção de coagulação e endurecimento das paredes das artérias e reduz a absorção de colesterol no sangue. Sua fonte de vitamina E, aminoácidos e resveratrol restringe o risco de várias doenças do coração e derrames cardíacos, além de bloquear atividade da angiotensina, que comprime os vasos sanguíneos e eleva a pressão arterial.

O amendoim contém bioflavonóides, que ajudam a melhorar o fluxo de sangue no cérebro. Ele é rico em niacina que auxilia no desencadeamento da memória e no aumento das atividades cerebrais. Já a vitamina B2 presente mostrou-se ser eficaz em manter as funções cognitivas e diminuir o aparecimento de doenças como o mal de Alzheimer. Além disso, o sistema nervoso permanece ativo pela presença de resveratrol que ajuda na redução de doenças nervosas degenerativas.

Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do amendoim para fins medicinais.