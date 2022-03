Amélia, ela é a mulher de verdade

Mãe, professora, diretora de ensino rigorosa e, atualmente aposentada, por onde passou deixou seu legado e provou que o sexo frágil sempre foi capaz de mostrar seu potencial, independente da área de atuação.

Para ela, a educação foi a área que mais se enquadrava para que pudesse ter a oportunidade de ensinar e direcionar. “Foi um sonho realizado. Quem não gostaria de poder ensinar as pessoas? Eu pude contribuir desta forma e foi muito gratificante”, disse ela, que por mais de 28 anos atuou nesse setor.

‘Dona Amélia’ ou ‘Amelinha’, como era carinhosamente chamada, esteve à frente de vários colégios estaduais da região e seu último trabalho foi como diretora da Escola Joaquim Osório de Azevedo, que hoje pertence a rede municipal de ensino. “Passei por muitas escolas como professora efetiva, substituta e diretora. Otto Weiszflog, Alfredo Weiszflog, Rituco Mitani, Domingos Cambiaghi e escolas rurais também fizeram parte da minha rotina. Trabalhei mais na parte administrativa e menos como professora. Mas foi tudo muito gratificante”, falou.

Quanto ao fato de ser mulher e encarar a profissão, disse nunca ter enfrentado nenhuma resistência. “Ser mulher, nunca foi uma dificuldade. Sempre superei e nunca me importei com comentários paralelos. Nunca fui destratada, ao contrário, sempre tive apoio”, disse.Quando esteve a frente de escolas buscava atuar junto a família. “Sempre mantive um bom diálogo com os pais, famílias e com as próprias crianças, tratadas com um pouco mais de energia, apesar de serem muito mais respeitosas e cumpridoras dos deveres naquele tempo”.

Ela lamenta o estado atual da educação. “Não está tão aprofundada como era e isso faz muita falta para todos: estudantes, pais e todos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. É uma pena”, lastimou.

Ela também comentou sobre o período de afastamento dos alunos devido à pandemia, mas concordou com a decisão da suspensão das aulas. “O afastamento do pessoal das escolas foi conveniente e acertado na ocasião. Agora, já está em tempo de retornar vagarosa e adequadamente. Só sinto não existir absolutamente nenhuma estrutura política que possa recuperar essa parte do setor educacional”, pontuou.

Apaixonada por gatos e pela vida, Dona Amélia é referência em Caieiras e para uma sobrinha em especial. Cuidou da mãe Joaquina desde sempre e de todos que precisaram de suas mãos generosas, no anonimato colaborou, ainda que não tivesse forças. Além de professora e educadora foi esposa e mãe exemplar deixando marcas de hombridade, exemplo de caráter por onde pisou seus pés.