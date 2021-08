Amamentando a vida

Num primeiro momento, a análise tem de ser feita pelo lado divino da perfeição de Deus que criou um ser para gerar outro e, inexplicavelmente, permitir que a vida siga, nesse caso com afetividade e outros sentimentos nobres, hoje tão esquecidos.

Entre tabus e mistérios, o mérito está na importância do ato. A amamentação garante melhor qualidade de vida para as crianças que tem o privilégio de receber esse presente natural ofertado por Deus e por aquelas que podem e querem ver aumentado o laço materno entre mãe e filho, além é claro, de constituir a principal forma de fornecer ao bebê os nutrientes necessários para sua sobrevivência e seu desenvolvimento e saúde.

Esse privilégio dado a quem se torna mãe, auxilia na estabilidade afetiva da criança, proporcionando um crescimento mais seguro, estável, não apenas física, mas também emocionalmente.

A coisa é tão perfeita que a criança consegue ser mantida única e exclusivamente com o aleitamento até os seis meses sem quaisquer preparativos extras ou especiais. Temperatura na medida certa, anticorpos fundamentais para a proteção no início da vida e da mortalidade por doenças infecciosas com menos probabilidade em crianças amamentadas são algumas das vantagens indiscutíveis.

Deixando preconceito e padrões de beleza de lado, a mãe que amamenta também faz jus a benefícios de destaque que podem ser úteis para seu futuro enquanto mulher. Exemplos simples como a redução do risco de desenvolver obesidade e diabetes, proteção contra o câncer de mama e de ovários e a diminuição dos riscos de morte por artrite ou reumatoide.

Bem por isso, é preciso que as mamães não tenham dúvidas e, mesmo com tantos contras e quem é do contra, o melhor é dar o peito a esse bem tão precioso dado por Deus.