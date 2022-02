Alunos perdem transporte escolar em Caieiras

Thalita Oliveira da Cruz é uma das pessoas atingidas e ao jornal Regional News contou o que está ocorrendo. “Fomos chamados para ir até escola preencher a via e fazer o crachá como fazemos anualmente. Na escola foi nos dado um papel a ser preenchido e averiguar se moramos na metragem suficiente para utilizar o transporte. No meu caso, no papel deu 800 metros sendo que em aplicativos de mapa o resultado é de 1.200 quilômetros. Mas como na medição deles não alcançou o exigido, retiraram o transporte do meu filho”, disse.

Inconformada, ela questionou sobre a medição e a reposta a deixou mais indignada ainda. “Me disseram que foi em linha reta. Mas no bairro, não andamos em linha reta. Além da distância, tem muito morro, as vias são movimentadas e no caso de crianças que os pais trabalham, eles acabam indo sozinhas ou com vizinhos até o ponto de ônibus. Não dá para aceitar”, falou Thalita.

Ainda segundo ela, que mora no Vera Tereza, os alunos já estão prejudicados por uma reforma sem fim na Escola Luiz Zovaro e agora surgem com essa novidades. “As crianças ainda não retornaram as aulas por conta dessa obra que nunca acaba. Agora mais essa de transporte por km. O ônibus com toda certeza vai ir vazio, pois 80% das crianças perderam esse direito. Prometeram uma solução, mas nada até agora”, relatou, se referindo a terça-feira, 8, como dia que esteve na escola.

Quem enfrenta o mesmo problema é Jossemara Benjamim Rodrigues. “Sou mãe de dois alunos da escola Luiz Zovaro, no Vera Tereza, e de mais dois que estudam no Alfeu de Marco, na Vila dos Pinheiros. Eles estudam no mesmo horário e um dos meus filhos é especial. Como alegam que a distância não atende o que exigem, meus filhos perderam o transporte. Porém, não tem como eu estar em duas escolas ao mesmo tempo”, explicou.

Para ela, complicaram ao invés de ajudar. “Insistem em dizer que o cálculo é feito em linha reta. Mas aqui só tem morro. Peço que revisem essa medida, pois muitos pais foram prejudicados”, declarou Jossemara.

Em busca de explicações, a Secretaria de Educação e a prefeitura foram procuradas, mas não encaminharam resposta até o fechamento da edição.