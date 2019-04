Alunos e professores unidos em projeto de inclusão

Para construir o jardim, os participantes estão reciclando livros, cadernos, apostilas, folhas sulfite usadas, papelão e óleo cozinha usado para angariar recursos. O dinheiro arrecadado com a venda desse material será utilizado para efetivação do projeto.

“Um objetivo tão nobre está envolvendo a todos da escola: os alunos, faxineiros, cozinheiros, pais e comunidade. Nosso colégio não deseja apenas trabalhar o currículo padrão e sim ensinar nossos alunos a cuidar da natureza e ter amor ao próximo, formando pessoas”, declarou a professora Tatiane Costa dos Santos Carvalho, uma das responsáveis pelo projeto.

De acordo com Rita Perossi, outra a assumir o projeto, o objetivo é fazer o jardim no primeiro semestre de 2019 e para isso, espera contar com a contribuição de mais pessoas. “O desejo do meu coração é expandir o projeto em outras escolas. Todos podem colaborar e com a divulgação desse trabalho devemos receber mais material”, disse Tatiane.

Quem se interessar pela iniciativa pode contribuir doando cadernos, livros e apostilas usadas, jornais velhos ou qualquer folha branca de caderno ou sulfite.

O material deve ser levado até a escola que fica na Avenida Ulisses Guimarães, nº 1976 Vila Guilherme, em Francisco Morato.