Alunos descobrem câmera escondida em banheiro de escola. Diretora foi afastada

Após ser advertido por ser flagrado fumando no banheiro de uma escola estadual no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, um aluno descobriu a existência de uma câmera escondida na parede do local. Os equipamentos estavam instalados entre os azulejos dos WCs masculino e feminino. Indignado com a situação, ele se juntou a outros estudantes para denunciar o caso à polícia.