Alunos de Caieiras não receberam uniforme e material escolar

Como em períodos anteriores, os uniformes deveriam ter sido entregues no começo do ano letivo, mas não é o que acontece, contrariando a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que dita as normas da Educação Brasileira, em seu artigo 4º, item VIII.

A mãe de um aluno do Joaquim Osório de Azevedo contou que pegaram a numeração dos uniformes no começo do ano, mas até agora não tem previsão de entrega. “Não entregaram o uniforme, nem o material escolar”.

A avó de uma criança matriculado do NEC Centro foi outra pessoa a confirmar a situação ao jornal Regional News. “Continua sem uniforme”, declarou.

Pela rede social, Renata Azol confirmou o fato de terem enviado o pedido com o tamanho dos uniformes. “Diz o nosso prefeito que estava aguardando todos os pais assinarem os tamanhos dos uniformes para serem entregues juntos com o material escolar, que também não foi entregue. Assinamos na última reunião de pais esse papel do uniforme e esse ano mandaram assinar novamente. Estamos indo para abril e até agora nada”, comentou.

Renata Aisla reforçou o problema na EMEF Nayara Rodrigues Dias, no Sítio Aparecida. “Verdade até agora nada de uniforme e nem material escolar”.

O mesmo acontece na Ememi Vovó Arminda Cavalieri Dártora, em Laranjeiras. “Sem uniforme e sem notícias também até agora”, falou Gleice Ferreira.

Também pela rede social, Janaina dos Santos reclamou. “Ficaram de entregar agora em março. O mês já está acabando e nada”.

Já Rosa Helena trouxe mais detalhes do problema. “Falaram que o kit escolar e os uniformes já estavam comprados e que só faltava a confirmação dos tamanhos. Desde o começo das aulas foram passados para escola e até hoje nada”, escreveu.

Em busca de informações sobre o assunto, o jornal Regional News entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura e a Secretaria de Educação que não demonstraram interesse em esclarecer o problema.