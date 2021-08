Alunos de Caieiras estão sem aula online. SME promete solução

O jornal Regional News foi procurado por uma pessoa, que prefere não se identificar, e informado que a prefeitura cancelou o contrato com empresa responsável pelo serviço. Esse seria o motivo para pais e alunos não conseguirem conectar a página.

Quem optou por não voltar às aulas presenciais necessita dessa conexão no site para ter acesso às atividades que são postadas são postadas pelos professores para serem realizadas em casa.

Segundo informações, pais estão entrando em contato com as escolas e sendo informados que “esse é o modelo de gestão na educação de Caieiras”.

Após muitas reclamações e pedido de providências, por meio de comunicado no WhatsApp, a equipe gestora de uma escola, sem dar detalhes do que estaria ocasionando o problema, apenas pediu aos pais para tentarem acesso mais tarde.

A Secretaria de Educação informou que foi instaurado procedimento licitatório resultando na contratação da empresa “Mais Educar Ltda” que será a responsável pela liberação da “licença de uso com fornecimento de pacotes de instalação e transferência da propriedade intelectual de uma solução tecnológica de Gestão Educacional, Portal da Educação, Gestão do Transporte Escolar e Controle de Biblioteca, incluindo treinamento, implantação, manutenção e suporte técnico, conforme termo de referência”.

A SME adotou medidas para que a plataforma digital seja implementada com a máxima brevidade, de modo a atender as crianças, jovens e adultos em seus processos de aprendizado. Também explicou que a plataforma digital não é a única forma de atendimento online aos alunos no sistema de educação remota, sendo utilizados o Whatsapp, material impresso, aulas e chamadas através de plataformas como o Google Meet e o Zoom para que as crianças não fiquem sem atendimento educacional. Finaliza informando que em breve a plataforma digital estará em funcionamento.