Alunos da região podem solicitar merenda extra

A medida vai entrar em vigor a partir de 27 de setembro, após as famílias de baixa renda inseridas no Cadastro Único do Governo Federal inscreverem seus filhos no sistema da Seduc-SP, em cidades que possuem o sistema de merenda Centralizado, ou seja, provida pela própria Secretaria e não em convênio com o município.

Na região, estudantes dos municípios de Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã, se encaixam nas condições.

Os alunos interessados podem realizar a manifestação na Secretaria Escolar Digital – SED (https://sed.educacao.sp.gov.br/saiba-como-acessar) até 19 de setembro. As refeições começam a ser servidas a partir do dia 27 do mesmo mês. A distribuição da refeição extra será feita da seguinte maneira:

• Estudantes do período diurno nas escolas regulares terão direito a duas refeições diariamente: uma na escola e a outra que poderá ser levada para casa;

• Estudantes do período noturno nas escolas regulares além da merenda servida na escola, será fornecido kit alimentação;

• Estudantes em escolas de ensino integral em adição à refeição diária, os dois lanches já servidos ganharão reforço.