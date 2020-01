Alunos da rede municipal de Caieiras receberão uniformes no início do ano letivo

O Prefeito Gersinho Romero visitou, junto à Secretária de Educação, Shirley Santos, e à vereadora Josie Dártora, a empresa responsável pela confecção dos uniformes, que serão entregues junto ao início das aulas.

Ao todo, serão mais de 10 mil kits, contendo: calça, camiseta, regata, camisa de manga longa, short/saia para as meninas, short para os meninos e agasalho.

“É com grande satisfação que pudemos constatar que a produção está bem avançada e, ainda no local, verificamos a qualidade do material”, comentou o Prefeito.