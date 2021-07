Alunos da Etec criam o “Doar & Ajudar

Cerca de 80 alunos espalharam um varal solidário em três pontos diferentes da cidade, sendo eles: a UPA, Unidade de Pronto de Atendimento; a Praça Caieiras, ao lado da Estação de Trem, e a Praça da Paradinha, na Vila Bela.

O projeto estará nos pontos descritos durante 15 dias e seu funcionamento será bem simples: quem passar pelo local e estiver necessitando de uma peça de roupa, é só retirar. Já quem estiver com aquela peça sobrando no guarda-roupa e em bom estado, é só estender no varal para que depois atenda a outro franco-rochense que esteja precisando.

Os alunos realizarão a manutenção do varal solidário diariamente e todas as roupas que sobrarem serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Franco da Rocha.

Vale pontuar que o projeto Doar & Ajudar não é a primeira experiência solidária dos alunos e alunas da ETEC Franco da Rocha. As turmas de Administração integrada ao Ensino Médio, em parceria com a E.E. Profª Katia Maria, arrecadaram cerca de 950 peças de roupas, com pares de sapato e outros utensílios, por meio do projeto “VestEtec”.

Toda a arrecadação foi direcionada para casas abrigo da região e a Secretaria Municipal de Assistência Social.

*Com informações da prefeitura de Franco da Rocha