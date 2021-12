Alunos brincam em meio às ferragens em escola de Caieiras

A pessoa que denunciou não será identificada para evitar represálias, mas relata que o parque de diversão da Ememi Antonio Manoel Monteiro, no Portal das Laranjeiras, foi desmontando e os brinquedos com ferragens ficaram expostos. Essa era a situação até o dia 30 de novembro.

Nas imagens encaminhadas é possível notar crianças brincando me meio as pedras e ferragens correndo risco de acidentes. “Os brinquedos foram retirados semana passada com a promessa de colocar outros novos. Mas até hoje (dia 30) isso ainda não ocorreu. O parque se encontra assim ainda com as crianças brincando em meio as pedras e as ferragens, sem data para serem retirados”, relatou.

Em busca de explicações, a Secretaria Municipal de Educação e a prefeitura de Caieiras foram procuradas, mas não encaminharam resposta até o fechamento da edição, na quarta-feira, 1º.

Na quinta-feira, 2, um e-mail foi encaminhado pela Educação informando que não se manifestaram dentro do prazo por problemas técnicos. Em esclarecimento a matéria, relataram que a retirada dos brinquedos citados foi solicitada junto à Secretaria de Obras e a instalação dos novos parques está sendo feita seguindo um cronograma. Quanto a interdição do parque, orientamos a gestão a acompanhar a necessidade da mesma.