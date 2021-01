Alta nos casos e mortes por Covid-19 faz governo de SP endurecer medidas

De acordo com o que foi divulgado em coletiva de imprensa, mos primeiros sete dias do ano, São Paulo registrou um aumento de 30% nos novos casos, de 8,2% nas internações e de 34% nos óbitos pela doença em relação à última semana epidemiológica de 2020. Devido as esses números, 90% do Estado continua na Fase – 3 Amarela do Plano e 10% está agora na Fase 2 – Laranja — regiões de Marília, Presidente Prudente, Registro e Sorocaba.

Com as mudanças promovidas, para que regiões possam ir para a fase verde, a mais flexível do Plano SP, será necessário ter 30 internações por 100 mil habitantes e 3 óbitos pro 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Antes, o critério utilizado era de 40 internações e 5 óbitos por 100 mil habitantes.

Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência, também explicou que o parâmetro para a taxa de ocupação de UTI que caracteriza a fase laranja, a segunda mais rígida no Plano SP, passou de 75% para 70%.

Na quinta-feira, 7, o Brasil ultrapassou a triste marca de mais de 200 mil mortes pela doença.

Caieiras

Segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde de Caieiras, a cidade possui hoje, 8 de janeiro, 12.253 casos notificados e 3.491 casos confirmados. Destes, 109 são óbitos e 2.527 já estão curados. Em investigação são 341 casos e 8404 casos descartados.

O que é permitido na Fase 2 – Laranja?

Ampliação das atividades permitidas para todos os setores (comércio, shopping, salão de belezas, academias e eventos culturais com público sentado);

Capacidade máxima limitada de 40% de ocupação em todos os setores;

Funcionamento máximo de estabelecimentos limitados a 8h;

Parques estaduais abertos;

Proibição de atendimento presencial em bares;

Restrição de atendimento presencial às 20h em todos estabelecimentos.

O que é permitido na Fase 3 – Amarela?

Todas as atividades em funcionamento;

Capacidade máxima limitada a 40% de ocupação em todos os setores;

Funcionamento máximo de estabelecimentos limitados a 10h por dia;

Parques estaduais abertos;

Restrição de atendimento presencial às 20h em bares;

Restrição de atendimento presencial às 22h em demais setores.