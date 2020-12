Aline Calixto comemora dez anos de carreira

Seu primeiro álbum foi contemplado com o Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) na categoria “melhor disco do ano” e ainda concorreu ao PMB (Prêmio da Música Brasileira) como “melhor cantora de samba” e “melhor cantora voto popular”. Nesses dez anos Calixto provou seu talento em parcerias com nomes distintos da MPB como os sambistas Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz e o rapper Emicida. Um dos momentos emblemáticos dessa trajetória ocorreu em 2011 quando sua canção “Flor Morena” integrou a trilha sonora da novela global Fina Estampa.

Desde então Aline Calixto se tornou ainda mais reconhecida agregando fãs por todo o Brasil.

Para marcar a data nada melhor que um álbum novo “10 Anos Aline Calixto – Ao Vivo em BH” pra celebrar com ginga e balanço. Gravado em 2018 o CD/DVD terá distribuição da LAB 344 e contou com alguns dos maiores representantes do nosso samba como Monarco e Velha Guarda da Portela, Maurício Tizumba e Tambor Mineiro. Mas o momento mais especial rolou no dueto de Aline com Beth Carvalho na canção “Nos Combates Desta Vida”.

Esse é o último registro em vídeo da “Madrinha do Samba”, falecida em abril de 2019. Outras ótimas canções estão presentes como “Enfeitiçado” e “Oxossi”.