Alimentação saudável desintoxicando o organismo

Nesta época do ano, nós podemos fazer o uso de frutas, se alimentar de verduras e legumes, além de beber sucos que vão ajudar o seu organismo a desintoxicar essa alimentação sem nutritivos, já que ela deve ser baseada em uma alimentação saudável.

Use a criatividade para o preparado dos pratos agora nesta época do ano com utilizando talos, folhas, frutas verduras e legumes da época para economizar e também ter qualidade na alimentação. É importante que você equilibre proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais e muito líquido de preferência a água.