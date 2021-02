Alheios à Justiça

Para isso foram criadas as leis, que num bom conceito, são a expressão da vontade de um povo num determinado momento e, portanto, permitem a tão almejada paz social. E se acontecesse, por mero acaso, que algumas regras não fossem tão gerais assim e pudessem ser afastadas por um determinado grupo de pessoas, conforme sua vontade e conveniência, e mais ainda, justamente por seus defensores naturais, revelando apenas a intenção de atender os anseios desse… bando… encontrando meios de retorcer essas regras, emprestando apenas uma aparência de justiça àquilo que na verdade é uma forma de privilegiar projetos que talvez nem sejam tão de todos assim.

Pior é perceber o grosso dos meios de comunicação repercutindo a questão minuto a minuto, transformando em heróis os espoliadores contumazes do meu, do seu, do nosso patrimônio. Dos bens de nossos filhos e netos. De nosso futuro. Acho que já vimos isso em algum lugar.