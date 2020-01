Alfavacão diferente de alfavaca

É importante ressaltar que o alfavacão e a alfavaca (manjericão), embora tenham nomes parecidos, são plantas diferentes. O aroma do alfavacão é bastante similar ao do cravo e, entre os seus poderes curativos desde tempos antigos está a cura de resfriados e dores no corpo.

O chá de alfavacão era indicado pelas pessoas mais velhas. Um componente do óleo essencial da planta, o eugenol tem uma concentração de até 70% e contém propriedades antissépticas e analgésicas.