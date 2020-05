Alexia Bomtempo lança novo disco

Filha de pai brasileiro Alexia mudou para os Estados Unidos em 2012, porém a ligação com nossa música se fortalece a cada novo trabalho. Fã da Tropicália, em 2013 prestou homenagem a Caetano Veloso ao gravar o álbum “I Just Happen to Be Here”, com canções escritas em inglês pelo compositor baiano entre 1969 e 1971. Naquele período Caetano esteve exilado em Londres. Por sua vez, “Suspiro” é um trabalho refinado que contou com o auxílio luxuoso de músicos tarimbados e um repertório no qual o bom gosto sobressai.

Produzido pelo renomado Stéphane San Jaun e mixado por Scott Hard o disco traz 12 faixas entre releituras e autorais. São muitas as pérolas como “Fim de Sonho” (João Donato e João Carlos Pádua) gravada originalmente pelo cantor acriano em 1973 no disco “Quem é Quem”. Do carioca Jorge Ben Jor a americana gravou “Eles Querem Amar”, gravada em 1975 por Claudette Soares. A faixa-título, escrita por Dominico Lancelloti e Bruno Di Lullo, constitui mais um trunfo do repertório. Outro destaque é “I’m In Love Again”, grande sucesso nos Estados Unidos em 1964 gravada por Peggy Lee. Um disco mais que recomendado.