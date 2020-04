Alexandre Pires remarca show para junho

Após percorrer o país com a primeira versão do espetáculo, realizando 220 apresentações para 800.000 pessoas e que resultou no box CD/DVD ao vivo, o cantor mineiro renovou o repertório e vem firme para continuar fazendo a festa da galera. Alexandre Pires despontou para o sucesso à frente do Só Pra Contrariar, um dos grupos mais destacados do pagode nos anos 90. Com o SPC gravou discos de muito sucesso, ultrapassando a casa de 20 milhões de cópias vendidas. Somente com o álbum homônimo lançado em 1997 foram mais de 3 milhões e duzentos mil discos vendidos, sendo um dos maiores sucessos do mercado fonográfico brasileiro.

A partir de 2002 Alexandre Pires seguiu carreira solo, que diga-se de passagem, é muito bem sucedida. Um dos momentos marcantes do mineiro foi a apresentação na Casa Branca em 2003. Na ocasião Pires cantou para o ex-presidente George Bush num evento que comemorava o mês da Descendência Hispânica. No Espaço das Américas o cantor preparou um repertório totalmente novo no qual mostrará seu lado crooner, interpretando clássicos do rock, pop, sertanejo e, claro, pagode. Estão no set “Cilada” (Grupo Molejo), “Rindo à Toa” (Fala Mansa), “Temporal” (Art Popular) e “Uma Brasileira” (Paralamas do Sucesso).

Serviço

Alexandre Pires – Baile do Nego Véio 2

Data: 26 de junho – 22h30

Classificação: 14 anos

Onde: Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

www.espacodasamericas.com.br