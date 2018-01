Alerta! Novo vírus afeta sistema Android

Este vírus pode conectar o aparelho do usuário a uma rede wi-fi administrada por hakers, desta forma deixando registros de sites, senhas e logins utilizados à mercê dos criminosos. Inclusive dados de bancos.

Uma vez que o sistema é invadido o smartphone fica totalmente vulnerável podendo ter o som ambiente, diálogos e os registros de chamada gravados. Capturar fotos e vídeos da câmara do celular, roubar dados de SMS, dados da memória do aparelho e até acessar as mensagens do WhatsApp.

Os hackers normalmente usam sites falsos de empresas de telefonia para espalhar o malware. Induzindo o usuário a fazer uma “falsa” atualização para reforçar a segurança do aparelho.

Como se proteger?

As empresas de segurança recomendam que o usuário faça downloads apenas de programas e aplicativos oficiais, encontrados exclusivamente na loja oficial do Google, a PlayStore. E nunca fazer downloads de sites suspeitos.